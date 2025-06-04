ЕС запускает механизм возвращения украинцев домой: что известно

Украинские беженцы

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Европейский Союз начал подготовку к новому этапу — возвращение украинцев домой после завершения войны. В настоящее время в странах ЕС проживает около 4,3 миллионов украинцев, большинство — в Польше, Германии и Чехии. Они находятся там в соответствии с программой временной защиты, которая дает право на проживание и работу в Евросоюзе.

Об этом пишет Politico.

Программа уже несколько раз продолжалась, и теперь Брюссель начинает разработку плана организованного возвращения граждан Украины домой. По словам европейских чиновников, этот процесс должен быть максимально осторожным и координированным, чтобы не повлечь за собой резкой социальной нагрузки ни на Украину, ни на государства ЕС.

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«Больше всего Украине нужны ее люди», — подчеркнул еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер. — «Мы должны помочь украинцам принимать обоснованные решения по поводу своего будущего».

Чтобы сделать этот переход безопасным и обдуманным, Еврокомиссия рекомендует создать специальные центры единства в странах-членах ЕС. Они будут предоставлять:

консультации по возвращению,

поддержку в трудоустройстве в Украине или в стране пребывания,

языковые курсы и мероприятия.

Временная защита для украинцев будет продлена еще на год — до марта 2027 года. После этого страны ЕС должны обеспечить переход граждан Украины на другой правовой статус. Для некоторых категорий граждан, таких как беременные, больные или семьи с детьми, планируется внедрить упрощенные механизмы.

Напомним, в конце мая в Австрии завершилось обязательное медицинское страхование для украинских беженцев . Впрочем, практические последствия пока незначительны, ведь действует шестинедельный переходный период до 12 июля, в течение которого сохраняется право на натуральные выплаты, то есть на визиты к врачу и медикаменту.

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Украинцы, которые находятся в тяжелом финансовом положении или официально работают, остаются застрахованными вне зависимости от завершения обязательной программы.