ЕС запускает новую систему контроля на границе: что изменится для украинцев

ЕС вводит автоматический контроль границ / © ТСН.ua

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В скором времени на границах со странами Европейского Союза изменятся правила пересечения границы.

Речь идет о запуске новой системы, которая автоматически будет фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Евросоюза.

О каких ключевых нововведениях в 2025 году следует знать украинцам — узнайте в материале ТСН.ua.

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Внедрение системы EES

Европейский парламент принял решение о внедрении новой Системы въезда и выезда (EES), которая вскоре начнет действовать на внешних границах ЕС.

EES — это централизованная система, регистрирующая и хранящая данные о пересечении границ Шенгена гражданами третьих стран.

Предполагается, что система EES полностью изменит процедуру фиксации пересечения границы не граждан ЕС.

Основными задачами системы EES являются:

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улучшить безопасность,

ускорить проверку на границах,

сократить очереди.

Когда внедрят новую систему

Ожидается, что запуск EES состоится уже этой осенью. Также отмечается, что изменения будут происходить в несколько этапов — в течение 180 дней.

В частности:

в первые 30 дней: система должна заработать в 10% пунктах пропуска,

до 90 дней: охват должен увеличиться до 35%,

до 170 дней: нововведения должны заработать на всех границах.

В Европарламенте отмечают, что в случае технических сбоев или чрезмерных очередей запуск может быть временно приостановлен. Однако страны ЕС имеют право ввести систему сразу на всех пунктах без поэтапного внедрения.

После окончательного утверждения Советом ЕС соответствующий документ опубликуют в Официальном журнале ЕС, и только через три дня он вступит в силу.

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После разработки общеевропейского плана внедрения и предложения стран-членов по планам адаптации Еврокомиссия назначит точную дату начала 180-дневного периода запуска.

Что измениться при пересечении границы

После полного внедрения системы EES в паспортах путешественников больше не будут проставлять штампов.

Данные о въезде и выезде будут собираться в обязательном порядке и будут храниться в электронной базе три года.

Если вы впервые пересекаете границу после запуска новой системы, у вас возьмут отпечатки пальцев и сделают фото лица.

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В случае отказа гражданина предоставлять свои данные ему не позволят пересекать границу.

В правительстве Украины уточняют, что регистрация данных путешественников будет производиться в терминалах самообслуживания. Следовательно, при каждом следующем пересечении границы путешественникам будет достаточно лишь просканировать свой паспорт в терминале.

Система будет автоматически отслеживать дни вашего пребывания в Евросоюзе, без визы путешественникам разрешается находиться до 90 дней в пределах 180-дневного периода.

Напомним, в Украине не могут полностью ограничить выезд за границу гражданам. Такое решение может навредить работе волонтеров и гуманитарных организаций.

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