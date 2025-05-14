ЕС запустил самые жесткие санкции 2025 года: что говорит Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Реклама

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о достижении согласия по 17-му пакету санкций Европейского Союза против России.

Об этом она написала в соцсети X.

«Я приветствую соглашение о нашем 17-м пакете санкций против России. Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям поля боя. И мы внесли в список еще 189 судов теневого флота, чтобы нацелиться на российский энергетический экспорт. Эта война должна закончиться. Мы будем продолжать сильное давление на Кремль», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Реклама

По ее словам, санкции направлены на уменьшение способности России финансировать войну против Украины, в частности, из-за новых ограничений на высокотехнологичные компоненты военного назначения и морскую транспортировку нефти в обход ограничений Запада.

Новые санкции против России: что известно

Напомним, в среду, 14 мая, послы Европейского Союза одобрили 17 пакет санкций против России.

Также ЕС одобрил введение санкций против около 30 новых компаний, причастных к обходу санкций (особенно в отношении товаров двойного назначения).

Кроме того, послы также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия.

Реклама

Что предшествовало этому

Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров к решительным действиям, если президент РФ Владимир Путин не явится на мирные переговоры в Стамбуле.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также заверил, что Германия будет требовать ужесточить санкции против России, если до конца текущей недели не будет прогресса по урегулированию войны в Украине.

Однако Bloomberg со ссылкой на источники говорил, что европейские лидеры готовы дождаться встречи Владимира Зеленского и Путина в Турции, прежде чем просить США ввести новые жесткие санкции против Москвы.

А вот по словам Евгений Магды, кандидата политических наук, у европейцев нет санкций, которые могут кардинально изменить ход боевых действий. У них нет возможностей поставить Украине в короткий срок что-то, что существенно изменит ситуацию на поле боя.

Реклама