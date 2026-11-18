Евросоюз / © Associated Press

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Германия разработала резервный механизм финансирования Украины за счет средств Европейского Союза на случай, если политическая ситуация в Европе изменится, в частности, после возможной победы на президентских выборах во Франции представительницы ультраправых евроскептических сил Марин Ле Пен.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов, осведомленных о ходе переговоров.

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Берлин настаивает на создании специального механизма бюджетного резерва (headroom), который позволит Евросоюзу привлекать дополнительные средства для поддержки Украины в размере свыше 100 млрд евро, уже предложенных Еврокомиссией в рамках следующего семилетнего бюджета ЕС.

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Идея заключается в том, чтобы создать финансовые возможности для будущих заимствований без необходимости сразу брать на себя масштабные бюджетные обязательства. Это позволит европейским странам оперативнее реагировать на потребности Украины и сохранить финансовую поддержку даже в случае усиления политического сопротивления.

Особое беспокойство у немецкого правительства вызывает перспектива победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Политик ранее обещала сократить поддержку Украины, если придет к власти. Выборы президента Франции должны состояться в апреле следующего года.

Что именно предлагают в Берлине

Ключевой особенностью немецкого предложения является изменение принципа принятия решений о финансировании. Если утверждение самого долгосрочного бюджета ЕС и создание резервного механизма потребуют единодушной поддержки всех государств-членов, то дальнейшие решения о привлечении средств могут приниматься квалифицированным большинством.

Таким образом, ни одна отдельная страна не сможет самостоятельно заблокировать выделение европейских средств Украине. В Берлине считают, что требование единодушия в вопросах финансовой поддержки всё меньше соответствует современным геополитическим реалиям.

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Проблема не только во Франции

Позиция Германии связана не только с возможными политическими изменениями во Франции, но и с усилением оппозиции помощи Украине внутри самого Евросоюза. Среди них — Венгрия и Чехия, а также ультраправая партия «Альтернатива для Германии», которая набирает популярность на фоне критики расходов немецкого правительства на поддержку Киева.

Канцлер Германии Фридрих Мерц стремится закрепить финансирование Украины в следующем семилетнем бюджете ЕС, чтобы распределить ответственность за оказание помощи между всеми государствами-членами.

В то же время Берлин дает понять, что страны, которые будут пытаться заблокировать финансовую поддержку Киева, могут столкнуться с последствиями для своих собственных бюджетных интересов. В частности, Германия может пересмотреть свои взносы в фонды регионального развития, от которых в значительной степени зависят страны Восточной Европы.

Напомним, лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах 2027 года прекратит финансовую помощь Украине, однако сохранит другие формы поддержки.

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