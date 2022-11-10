Еще 1000 ракет и 25000 комплектов зимней одежды: британский премьер обещает дальнейшую помощь Украине

В телефонном разговоре с президентом Зеленским Риши Сунак высоко оценил храбрость ВСУ и подтвердил непреклонную военную, экономическую и политическую поддержку Великобритании.

В четверг, 10 ноября, премьер-министр Британии Риши Сунак обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским заявления РФ об отступлении из Херсона и заверил в дальнейшей поддержке Украины, в частности, пообещал оружие и амуницию для военных.

Об этом сообщили в офисе британского правительства по итогам телефонного разговора.

"Премьер-министр высоко оценил храбрость украинских вооруженных сил и подтвердил непреклонную военную, экономическую и политическую поддержку Великобритании. Он выразил ужас по поводу ударов российских беспилотников по гражданским районам и подтвердил, что Соединенное Королевство продолжит оказывать военную помощь, включая еще 1000 ракет класса "земля-воздух" и более 25 000 комплектов одежды на время экстремальных холодов для войск", — говорится в сообщении. .

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В ответ Зеленский рассказал, как военная поддержка Великобритании защищает жизненно важную энергетическую инфраструктуру и помогает украинским войскам продвигаться вперед на поле боя.

Обсуждая успехи ВСУ на южном фронте, Риши Сунак отметил, что “любой выход России из оккупированного города Херсона продемонстрирует значительный прогресс украинских сил и усилит слабость российского военного наступления, но было бы правильно продолжать проявлять осторожность, пока над городом не будет поднят украинский флаг”.

Также лидеры двух государств обсудили важность продолжения скоординированной международной поддержки Украины в преддверии встречи G20, которая состоится на следующей неделе. Они согласились, что Россию необходимо привлечь к ответственности за свои действия и не допустить блокирования жизненно важных поставок украинского зерна и удобрений на мировые рынки.

Президент Зеленский коротко прокомментировал свой разговор с британским премьером сообщением в Twitter

"Обсудили разностороннюю оборонную поддержку Украины и помощь с прохождением зимнего периода. Поддержали продолжение "зерновой инициативы" и согласовали позиции в преддверии важных международных мероприятий", — написал украинский лидер.

Я ходил по телефону с PM @RishiSunak. Мы говорили о том, что многосторонний защита поддерживает Украину и обучение в период периода зимы. We also spoke in favor of continuity of "green deal" and agreed positions on eve of important international events. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 10, 2022

Напомним, визит нового премьера Великобритании Риши Сунака в Украину вряд ли состоится в ближайшие недели, однако в случае приезда в Киев политик объявит о новом пакете военной помощи.

Премьер британский, а обещания для украинцев: чего ждать от Риши Сунака

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