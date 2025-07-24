Еще две страны на грани войны: что известно об авиаударах и стычках

Камбоджа обвинила Бангкок в грубом нарушении суверенитета / © Фото: Наталія Власенко

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Таиланд совершил авиаудары по Камбодже на спорной границе. Там тайские военные нанесли воздушные удары по объектам на камбоджийской территории. Камбоджа в свою очередь обвинила Бангкок в грубом нарушении суверенитета и назвала действия соседей «варварскими».

Об этом говорится в сообщениях ряда западных медиа, в том числе CNN и The Guardian.

В результате обстрелов погибли по меньшей мере 8 гражданских граждан Таиланда, среди раненых — семеро военнослужащих и трое мирных жителей, включая пятилетнего ребенка.

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Причина военного обострения

Ситуация на границе обострилась после инцидента, когда тайский военный серьезно пострадал от взрыва мины, что привело к потере конечностей. Это явилось основанием для дальнейших действий тайских вооруженных сил.

Хронология событий

24 июля армия Таиланда нанесла удары истребителями F-16 по военным объектам Камбоджи. По сообщениям из официальных источников, уничтожены два военных штаба. Бангкок утверждает, что мишенью стали исключительно военные объекты.

Со своей стороны, Камбоджа заявила о вторжении на ее территорию и предупредила о «жестком ответе». Министерство обороны Камбоджи обвинило тайскую армию в агрессии и пригрозило контрдействиями.

Боевые действия на пограничные

Вооруженные столкновения вспыхнули в районе древнего храма И Муэн Тхом. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и первом открытии огня.

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Жертвы и гуманитарная ситуация

По официальным данным, среди погибших — 8 мирных жителей Таиланда. Один из артобстрелов попал в магазин в районе Бан Нам Йен. Также ранены несколько солдат и гражданских, в том числе малолетний ребенок. Медицинские учреждения вблизи зоны конфликта производят эвакуацию.

Реакция политической власти сторон

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет выступил с заявлением, в котором отметил, что страна защищает себя от неспровоцированной атаки. Камбоджа выразила желание сохранять мир, однако подчеркнула, что будет вынуждена действовать в ответ.

23 июля Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи и объявил высылку камбоджийских дипломатов. Основанием стал взрыв мины, ранивший тайского солдата. Таиланд считает, что Камбоджа повторно заменяла территорию, Камбоджа же апеллирует к историческому наличию мин со времен гражданских войн.

Напомним, весной в Бангкоке произошло разрушительное землетрясение. Семья украинцев оказалась в эпицентре трагедии.

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