Еще две страны присоединятся к переговорам между США и Украиной по мирному плану — Axios
Журналист американского издания сообщил об участии в переговорах высокопоставленных чиновников из Турции и Катара.
К переговорам по мирному плану США, которые состоятся в Майами, присоединятся представители двух стран с Ближнего Востока.
Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид в соцсети X.
По его словам, советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании сегодня посетят Майами для переговоров с посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО украины Рустемом Умеровым.
По информации журналиста, к переговорам присоединятся министр иностранных дел Турции и премьер-министр Катара.
Ранее посол США в НАТО Мэтт Уитакер заявил в эфире Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа будет делать все необходимое для мирного урегулирования, но в следующем году Украина должна быть готова к войне.
Напомним, в эти выходные в Майами должны состояться переговоры между представителями США и России, посвященные возможному прекращению войны.