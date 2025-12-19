Еще две страны присоединятся к переговорам между США и Украиной по мирному плану — Axios

Переговоры в США / © Associated Press

К переговорам по мирному плану США, которые состоятся в Майами, присоединятся представители двух стран с Ближнего Востока.

Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид в соцсети X.

По его словам, советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании сегодня посетят Майами для переговоров с посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО украины Рустемом Умеровым.

По информации журналиста, к переговорам присоединятся министр иностранных дел Турции и премьер-министр Катара.

Ранее посол США в НАТО Мэтт Уитакер заявил в эфире Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа будет делать все необходимое для мирного урегулирования, но в следующем году Украина должна быть готова к войне.

Напомним, в эти выходные в Майами должны состояться переговоры между представителями США и России, посвященные возможному прекращению войны.