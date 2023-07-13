Еще есть фрахт, логистика, вход в порты иностранных судов: Путин ответил Гутеррешу по поводу "зернового соглашения"

Письмо с предложениями по Черноморской зерновой инициативе, по словам генсека ООН, было направлено главе Кремля накануне.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продлит "зерновое соглашение", если будут выполнены такие условия, как фрахт, логистика, вход в порты иностранных судов. Относительно письма генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о подключении "Россельхозбанка" к SWIFT Путин заявил, что пока не видел его.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее Гутерреш сказал, что рассчитывает на то, что направленные президенту России предложения по Черноморской зерновой инициативе помогут решить вопрос с ее продлением.

Отметим, что письмо с предложениями по Черноморской зерновой инициативе было направлено главе Кремля накануне.

"Но мы в контакте с сотрудниками ООН. Я повторяю, что они искренне стремятся к тому, чтобы западные страны выполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не выходит", – сказал Путин.

Генсекретарь ООН заявил, что в организации "отданы усилиям по продлению Черноморской зерновой инициативы и обеспечению успешного экспорта российского продовольствия и удобрений".

"Именно в этой связи я направил президенту Путину письмо с рядом предложений, которые, я надеюсь, дадут нам возможность отыскать положительный способ продвижения", — сказал Гутерреш на пресс-подходе с премьером Бельгии Александером де Кроо в Брюсселе.

Представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерреш 11 июля направил президенту РФ письмо с предложением о сохранении черноморской зерновой инициативы.

"Генсек направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложение, нацеленное на согласование необходимого дальнейшего выполнения меморандума о взаимопонимании и поддержании функционирования важного черноморского соглашения", — сказал Дюжаррик.

Напомним, генсекретарь ООН Антониу Гутерреш написал главе Кремля Путину письмо, где просил сохранить "зерновое соглашение". Документ был составлен летом 2022 года с участием Украины, Турции и ООН.

Договоренности гарантировали безопасный проход судов с зерном из украинских портов.

Ранее стало известно, что РФ покинет "зерновой коридор" в июле 2023 года.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский уверен, что "зерновое соглашение" не должно зависеть от настроения Путина.

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