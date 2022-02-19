Еще есть время для дипломатии: Байден снова предупредил РФ о "жестких санкциях" в случае нападения на Украину

Еще есть время для дипломатии: Байден снова предупредил РФ о "жестких санкциях" в случае нападения на Украину

Президент США заверил, что Запад полон решимости дать отпор России в случае нападения на Украину.

Президент США Джо Байден предупредил, что Вашингтон примет жесткие санкции, если Россия решится на вторжение в Украину. В то же время, он заверил Москву, что еще есть время для дипломатии.

Об этом глава Белого дома сказал на брифинге в связи с обострением в Донбассе и угрозой РФ.

"Самое главное — США вместе со своими союзниками и партнерами будут продолжать оказывать поддержку Украине перед лицом российской угрозы. Запад полон решимости: мы готовы наложить серьезные санкции в отношении России, если она продолжит таким образом действовать", — отметил Байден.

Президент США подчеркнул, что у Кремля еще есть шанс "пойти по дипломатическому пути".

"Еще не поздно провести деэскалацию и вернуться за стол переговоров", — призвал он.

Байден рассказал, что Россия согласилась провести встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 24 февраля в Европе.

"Но если Москва устроит военные действия до этого, это будет означать, что они (россияне. — Ред.) хлопнули дверью перед лицом дипломатии и сделали выбор в пользу войны. И они уплатят жесткую цену. Не только со стороны союзников, но и со стороны мира", — заверил глава Белого дома.

Он отметил, что США, Европа, НАТО и "весь свободный мир" соглашаются: у РФ есть выбор между войной и страданиями с одной стороны и дипломатией с другой.

Напомним, Джо Байден рассказал, стоит ли Зеленскому лететь на Мюнхенскую конференцию.

Читайте также: