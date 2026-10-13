Еще хуже, чем во время Холодной войны: в MI5 предупредили о новой угрозе со стороны РФ

Глава MI5 Сэр Кен Маккаллум / © Associated Press

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Британская служба контрразведки MI5 выделяет на противодействие государственным угрозам больше ресурсов, чем во времена Холодной войны. Угрозы со стороны иностранных противников выросли в четыре раза, из-за чего борьба со шпионажем и диверсиями по масштабам сравнялась с противодействием терроризму.

Об этом во время ежегодной речи в штаб-квартире спецслужбы в Лондоне заявил глава MI5 Сэр Кен Маккаллум, передает BBC.

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Россия остается главным агрессором

По словам главы контрразведки, Российская Федерация сохраняет статус «агрессора номер один». Кремль ведет против европейских стран «гибридную войну», в то же время осторожно избегая прямого провоцирования совместного ответа НАТО.

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Маккаллум подчеркнул, что продвижение РФ во время полномасштабного вторжения в Украину является «минимальным и ужасающе дорогим». Кроме того, высылка почти 1000 российских дипломатов и шпионов из Европы фактически уничтожила традиционную агентурную сеть Кремля.

«С обезвреживанием традиционного скрытого присутствия глобальный инструментарий Кремля ослаб. Поэтому мы видим, как они лихорадочно пытаются платить преступникам для выполнения своих задач. Это не действия великого государства со стратегическим преимуществом», — подчеркнул глава MI5.

Иранский террор и угрозы Китаю

Кроме России, масштабную гибридную кампанию в Великобритании разворачивает Иран. За последний год MI5 провела более 50 задержаний лиц, связанных с иранской деятельностью, направленной не только против еврейских общин, но и против военных объектов.

Для противодействия шпионажу со стороны России, Ирана и Китая спецслужбы активно применяют Закон о национальной безопасности 2023 года.

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Терроризм, искусственный интеллект и угроза биооружия

Сэр Кен Маккаллум также предупредил о новых технологических рисках. Спецслужбы уже фиксируют попытки террористов использовать искусственный интеллект для разведки и организации атак, в том числе с помощью дрон-технологий по ИИ.

Наибольшее беспокойство контрразведки вызывает потенциальное использование ИИ для создания или модификации биологического оружия. Пока эта угроза еще не реализована, но MI5, GCHQ и MI16 уже тесно сотрудничают с Британским институтом безопасности ИИ для ее нейтрализации.

В целом, уровень террористической угрозы в Великобритании остается «высоким». Кроме традиционных исламистских группировок (Аль-Каида, ИГИЛ) стремительно растет опасность со стороны ультраправых экстремистов. Экстремистские идеи активно распространяются среди молодежи по интернету — недавно MI5 расследовала дело радикализованного 13-летнего подростка, что помогло иностранным партнерам предупредить кровавый теракт за границей.

Ранее мы писали о том, что Украина передала Британии секретные разведданные и объясняли, как это будет работать против РФ. Украинские данные с поля боя могут помочь Британии противодействовать российскому шпионажу и диверсиям. Речь идет о платформе Avengers, обрабатывающей информацию из тысяч камер и сенсоров.

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