Еще немного побудут: Пентагон пока не намерен забирать американских десантников из Польши

Еще немного побудут: Пентагон пока не намерен забирать американских десантников из Польши

Ударная группа авианосца "Гарри С. Трумэн" также задержится в Средиземном море.

Находящиеся в Польше военнослужащие 82-й воздушно-десантной авиации США останутся на позициях "еще некоторое время".

Об этом сказал спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга в четверг, 31 марта.

Он также добавил, что ударная группа авианосца "Гарри С. Трумэн" в Средиземном море также останется на месте.

Также читайте В Пентагоне подтвердили вывод российских войск из зоны ЧАЭС и предупредили: оккупанты домой не возвращаются

Джон Кирби напомнил, что и 82-я воздушно-десантная, и авианосная ударная группа "Трумэна" не были развернуты "так давно", а лишь примерно "восемь-шесть недель" назад.

Обе группы были отправлены в Европу в ответ на вторжение России в Украину. По данным Пентагона, в Польше в рамках этого развертывания дислоцируются около 7000 военнослужащих и подразделений их поддержки из 82 воздушно-десантной части.

Самолеты авианосца "Трумэн" выполняли полеты в поддержку усилий США и НАТО по укреплению восточного фланга НАТО после российского вторжения в Украину.

"Независимо от того, чем закончится война, независимо от того, когда она закончится, среда безопасности в Европе будет другой. И нам придется на это ответить”, – заметил по этому поводу Кирби.

Напомним, Пентагон перемещает 200 морских пехотинцев из Норвегии в Литву в рамках текущей реакции США на вторжение России в Украину. Также в Восточную Европу отправляются около 10 самолетов F-18 Hornets и несколько военно-транспортных самолетов C-130.

Читайте также: