Еще один "актер": СМИ отыскали второе подставное лицо в поздравлении Путина с Новым годом (фото)

На фото и видео с Владимиром Путиным часто появляются только проверенные лица.

Рядом с президентом России Владимиром Путиным, записавшим в этом году новогоднее поздравление на фоне псевдовоенных, была не только сотрудница ФСО, о которой мы уже упоминали, СМИ также обнаружили еще одного вероятного статиста Кремля.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Так, сервис распознавания лиц определил стоящего слева за спиной президента России парня. Похоже, что его зовут Тимофей. Примечательно, что у парня на груди красуется звезда Героя России, но за последние три года ни один человек с таким именем официально эту награду не получал.

Напомним, во время записи приветствия Путина сотрудница ФСО отправилась в военную форму с погонами капитана российской армии. Женщина часто попадает в кадр с российским президентом, однако каждый раз исполняет разные роли – рыбаки, продавщицы и простоя прихожанки.

Владимир Путин поздравил граждан Российской Федерации с Новым годом – видеопоздравления российский президент записал не на фоне Кремля, как всегда, а в окружении "военных".

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