Еще один дрон над страной НАТО: в Евросовете одобрили решение Румынии

Российский «Шахед» / © Associated Press

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Председатель Европейского совета Антониу Кошта отреагировал на очередное нарушение воздушного пространства Румынии и одобрил действия румынских властей, сбивших ещё один беспилотник, залетевший на территорию страны-члена НАТО.

В своем посте в социальной сети Х Кошта подчеркнул, что это уже второй подобный инцидент за последние сутки, и выразил полную поддержку Бухаресту.

«Уже во второй раз за 24 часа воздушное пространство Румынии было нарушено в результате вторжения беспилотников. Я высоко оцениваю быструю и эффективную реакцию румынских властей. Мы полностью солидарны с Румынией и её народом», — написал глава Евросовета.

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Он также подчеркнул, что безопасность Румынии является составной частью безопасности всего Европейского Союза.

«Безопасность Румынии — это безопасность Европы. Мы и впредь будем укреплять безопасность, устойчивость и сдерживающий потенциал ЕС, в частности вдоль нашей восточной границы», — заявил Кошта.

Напомним, утром 25 июля военно-воздушные силы Румынии во второй раз за два дня сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

Накануне, 24 июля, президент Румынии Никушор Дан сообщил, что румынский истребитель F-16 сбил дрон, находившийся в воздушном пространстве страны. По информации румынского Генштаба, по внешним признакам он напоминает российский беспилотник типа «Шахед» или «Герань-2».

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