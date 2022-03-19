Третий гигант нефтесервисных технологий прекращает инвестиции в РФ

Ранее уже две нефтесервисные компании ушли с российского рынка.
Поставщик нефтяных услуг Baker Hughes прекращает инвестиции в Россию.
Об этом говорится на официальном сайте компании.
Такое решение в компании приняли из-за энергетических санкций против РФ.
"Кризис в Украине вызывает серьезную обеспокоенность, и мы решительно поддерживаем дипломатическое решение. Мы осуждаем насилие, и наши сердца обращены к людям и семьям пострадавших. Мы постоянно следим за ситуацией, сегодняшнее объявление произошло после внутреннего решения, принятого с нашим советом директоров, и сообщено нашей команде руководства в начале этой недели", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Halliburton заявила, что немедленно приостановит будущую деятельность и свернет свою деятельность в России.
Также Schlumberger прекратила новые инвестиции и развертывание технологий, но при этом будет продолжать деятельность в соответствии с международным законодательством и санкциями.
Таким образом три крупнейшие международные нефтесервисные компании (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes), входящие в "большую четверку", 19 марта заявили о планах ухода из России. Четвертая, Weatherford, пока молчит.
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