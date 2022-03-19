Третий гигант нефтесервисных технологий прекращает инвестиции в РФ

Третий гигант нефтесервисных технологий прекращает инвестиции в РФ

Ранее уже две нефтесервисные компании ушли с российского рынка.

Поставщик нефтяных услуг Baker Hughes прекращает инвестиции в Россию.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Такое решение в компании приняли из-за энергетических санкций против РФ.

"Кризис в Украине вызывает серьезную обеспокоенность, и мы решительно поддерживаем дипломатическое решение. Мы осуждаем насилие, и наши сердца обращены к людям и семьям пострадавших. Мы постоянно следим за ситуацией, сегодняшнее объявление произошло после внутреннего решения, принятого с нашим советом директоров, и сообщено нашей команде руководства в начале этой недели", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Halliburton заявила, что немедленно приостановит будущую деятельность и свернет свою деятельность в России.

Также Schlumberger прекратила новые инвестиции и развертывание технологий, но при этом будет продолжать деятельность в соответствии с международным законодательством и санкциями.

Таким образом три крупнейшие международные нефтесервисные компании (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes), входящие в "большую четверку", 19 марта заявили о планах ухода из России. Четвертая, Weatherford, пока молчит.

Читайте также: