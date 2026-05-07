Еще один лидер не поедет на парад к Путину: в чем причина

Никол Пашинян / © Associated Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не будет участвовать в военном параде ко Дню победы, который состоится 9 мая в Москве.

Об этом он сказал на брифинге с журналистами, сообщает Armenpress.

По словам Пашиняна, о невозможности приехать на мероприятия он заранее сообщил президенту России Владимиру Путину во время своего апрельского визита в РФ.

«Во время моего визита в Россию в апреле я сообщил президенту России, что из-за предвыборной кампании не смогу принять участие в мероприятиях 9 мая», — заявил премьер Армении.

В Армении 8 мая стартует предвыборная кампания перед парламентскими выборами, которые должны пройти 7 июня. Правящая партия «Гражданский договор» уже объявила, что 8 и 9 мая будет проводить агитационные мероприятия в Сюникской области с участием Пашиняна.

Саммит в Ереване: что известно

Напомним, 4 мая в Ереване стартовал саммит Европейского политического сообщества. Участие в нем принимают лидеры и представители 48 стран и правительств.

Мероприятие проходит под лозунгом «Строим будущее: единство и стабильность в Европе». Среди ключевых тем – демократическая устойчивость, усиление связей между государствами, а также экономическая и энергетическая безопасность.

В Ереван также прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Его спикер Сергей Никифоров анонсировал двусторонние встречи главы государства с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии.

Кто еще не собирается на парад 9 мая

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву планирует короткую встречу с Путиным, однако на сам военный парад 9 мая не пойдет.

По словам Фицо, он намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата. В то же время, участия в параде словацкий премьер не планирует.

