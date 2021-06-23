Еще один новый подвид "индийского" штамма коронавируса "Дельта плюс" зафиксировали уже в 9 странах мира

Две страны, где уже циркулирует новый мутировавший вирус, есть соседками Украины.

Еще один новый подвид "индийского" штамма коронавируса "Дельта плюс" зафиксировали уже в 9 странах мира, в частности, он распространился в Великобритании, США, Японии, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Непале, Китае и России.

Как сообщает Hindustan Times, 22 июня Индия заявила, что в стране зафиксировали не менее 22 случаев варианта "Дельта плюс", который правительство классифицировало как "вариант, который вызывает беспокойство".

Стоит отметить, что ученые вариант COVID-19 "Дельта плюс" (Delta plus) также называют деформацией B.1.617.2.1 или AY.1 и говорят, что новый штамм устойчив к моноклональным антителам, а значит возможно снижение действия вакцин или антител вакцинированных людей и тех, кто переболел. Он обладает повышенной проникновеностью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких.

"Это вариант, который классифицирован как вариант, что вызывает беспокойство. Беспокойство заключается в том, что мы поняли, что он вызывает более тяжелое течение и имеет негативные последствия для человечества. Это пока все, что известно о варианте Delta plus", — заявили в Минздраве Индии.

Напомним, что "индийский" штамм коронавируса обнаружили в стране в октябре 2020 года. Затем у него обнаружили три подвида. Они отличаются несколькими мутациями в белке и по-разному распространены в странах мира. "Дельта" — штамм продолжает мутировать. Ранее в индийском штате Махараштра обнаружили разновидность "Дельта плюс". Районы, где есть этот вариант, заблокировали.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Дельта" — вариант уже распространился более чем в 90 странах. При этом все действующие вакцины эффективны против мутации.

Как отмечают специалисты, "Дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам заболевания и имеет повышенную заразность.

Ранее в ВОЗ сообщили, что поможет защититься от самого агрессивного штамма коронавируса "Дельта": полный уровень защиты обеспечивают только обе дозы вакцины.

Как сообщалось, вспышки подтверждены уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Согласно исследованиям ученых, новый штамм передается быстрее предшественников, а также тяжелее переносится.

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