Еще один НПЗ РФ в огне: куда попали дроны

В РФ было неспокойно / © Associated Press

В ночь на 15 ноября в российском городе Рязань, где находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, раздавались взрывы.

Об этом жители сообщают в социальных сетях.

Около 2 часов в Рязанской области объявили дроновую опасность. Местные мониторинговые паблики писали о движении беспилотников, в частности, в направлении НПЗ.

«Снова нас бомбят. И еще раз! Куда ПВО смотрит, я не понимаю. И снова. Четыре раза уже. Я не понимаю, что происходит», — комментирует женщина, снимая видео попадания дронов по НПЗ в Рязани.

Власти российского региона официально не комментировали ночную атаку.

Рязанский НПЗ — один из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России по объему переработки. Его годовая мощность — более 17 млн тонн нефти.

В 2024 году он переработал 13,1 млн. тонн, что составляет примерно 5% от общего объема нефтепереработки в России.

Напомним, СБУ и другие Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября поразили порт «Новороссийск» в России и позиции зенитно-ракетного комплекса С-300/400 на территории воинской части одноименном городе.