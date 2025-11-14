Еще один порт в РФ остановил экспорт нефти из-за атаки дронов: детали от Reuters

Порт в России. / © Associated Press

Россия остановила экспорт нефти из черноморского порта Новороссийск после атаки украинских дронов ночью 14 ноября.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Отмечается, что компания "Транснефть" поставила на паузу поставки нефти в порт. Впрочем, от официальных комментариев компания отказалась.

Издание отмечает, что российские местные чиновники заявили, что украинские беспилотники повредили пришвартованное судно, жилые дома и нефтебазу в Новороссийске, являющемся ключевым пунктом экспорта нефти РФ.

Как сообщалось, этой ночью Краснодарский край РФ оказался под массированной атакой дронов . По данным российских пабилков, самые большие последствия зафиксированы в районе Новороссийска. Сообщается о масштабном пожаре на нефтебазе в комплексе "Шесхарис".

Напомним, в начале ноября порт в российском Туапсе остановил экспорт топлива после атак дронов. По данным LSEG, во время атаки в порту было пришвартовано три танкера для загрузки нефти, дизельного горючего и мазута. Отмечается, что на 5 ноября все суда были отведены от причалов и брошены на якорь вблизи порта.