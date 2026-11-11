Еще один союзник сокращает военную помощь: что известно о поставках ракет для украинской ПВО

Украинская ПВО

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Италия может в ближайшее время фактически приостановить поставки Украине ракет для противовоздушной обороны из-за ограниченности собственных запасов. Прежде всего речь идет о ракетах Aster, которыми вооружена франко-итальянская система ПВО SAMP/T. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что страна вынуждена сохранять эти боеприпасы для собственных нужд.

Об этом пишет итальянское издание Il Sole 24 Ore.

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По информации издания, перечень средств противовоздушной обороны, которые Рим может передавать Киеву в рамках военной помощи, постепенно сокращается. Следующий пакет поддержки, детали которого традиционно засекречены, еще может содержать компоненты для обеспечения работоспособности ранее переданной Украине франко-итальянской батареи SAMP/T. Однако запасы ракет Aster, предназначенных для украинской армии, по сообщениям, уже исчерпаны.

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«Мы должны оставить ракеты Aster себе», — подчеркнул Кроцетто.

В связи с этим итальянские власти могут пойти на фактическое прекращение дальнейших поставок таких боеприпасов. Причиной является необходимость поддерживать собственную обороноспособность и не допустить критического сокращения национальных резервов. Дополнительной проблемой остается ограниченная способность оборонной промышленности быстро наращивать производство новых ракет.

По данным Il Sole 24 Ore, министр обороны Италии уже неоднократно давал понять, что Рим не может удовлетворить все запросы Киева, прежде всего касающиеся систем противовоздушной обороны. Соответственно, объёмы итальянских пакетов военной помощи со временем сокращались.

В то же время это не означает полного прекращения поддержки Украины. Значительную часть последующих поставок Италия планирует направить на помощь гражданскому населению, страдающему от российских атак на энергетическую инфраструктуру. В частности, речь идет о генераторах, а также об оборудовании и комплектующих для ремонта поврежденных электростанций.

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Россия продолжает систематически наносить удары по украинским энергетическим объектам, пытаясь лишить население электроэнергии и тепла в преддверии зимы. Поэтому обеспечение резервного энергоснабжения и восстановление поврежденной инфраструктуры становятся одними из приоритетных направлений международной помощи.

Напомним, что Германия на данный момент исчерпала возможности по дальнейшим поставкам Украине американских систем противовоздушной обороны Patriot. Передача дополнительных комплексов создала бы опасные пробелы в собственной обороноспособности Бундесвера, которые Берлин не сможет быстро восполнить.

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