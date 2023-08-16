Еще один "удар в спину" Кремля: Иран начал вытеснять российскую нефть из Китая

Китай резко наращивает закупку нефти в Иране по цене меньше, чем предлагает Россия.

Об этом в среду, 16 августа, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитического центра Kpler.

В августе КНР импортирует из Ирана 1,5 млн баррелей в сутки – рекордный объем как минимум за последние 10 лет.

По сравнению с январем-июлем, когда Китай покупал в среднем 917 тысяч баррелей в сутки, спрос на иранскую нефть вырос более чем в полтора раза.

Как сообщили трейдеры, работающие в регионе, причина заключается, прежде всего, в цене. Иранская нефть, по их словам, предлагается со скидкой $10 за баррель к Brent и стоит значительно дешевле российской.

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В августе стоимость Urals в западных портах РФ поднялась до 70 долларов. И хотя это на $15 ниже текущих котировок Brent, реальная скидка значительно меньше, поскольку в конечную стоимость нефти для покупателя заложены расходы на транспортировку и страхование.

Новые цены на нефть из России все меньше нравятся ее ключевым покупателям, включая не только Китай, но и Индию. С середины мая нефтяной экспорт из РФ в Азию сократился на 25%, а его объемы – 2,6 млн баррелей в сутки по состоянию на конец июля – стали самыми низкими с начала января 2023 года.

Как сообщалось ранее, Россия не доставила в Иран ни одного из 50 истребителей Су-35, которые обещала: в Тегеране в отчаянии.

Напомним, Соединенные Штаты уверены, что ограничение цен на российскую нефть, установленное "Большой семеркой", способствует сокращению доходов Москвы.

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