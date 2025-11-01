ТСН в социальных сетях

Мир
728
1 мин

Еще один важный нефтепровод РФ поражен: детали спецоперации ГУР

Был взорван нефтепродуктопровод «Кольцевой». Это важный военный объект России.

Автор публикации
Анастасия Павленко
ГУР провело спецоперацию на территории Московской области

ГУР провело спецоперацию на территории Московской области / © Associated Press

В результате спецоперации ГУР МО Украины выведен из строя сверхважный военно-экономический объект РФ — нефтепродуктопровод «Кольцевой», поставлявший ресурсы для ведения войны против Украины.

Об этом сообщили в ГУР.

Место удара — Раменский район Московской области. По сообщению, одновременно были повреждены все три нити, по которым транспортировали бензин, дизель и авиационное горючее.

«Эта операция нанесла серьезный удар по военным возможностям и экономике оккупанта в Московском регионе. Длина магистрального „Кольцевого“ — около 400 км. Через него поставляли горючее из нескольких НПЗ, а годовые мощности оценивались в миллионы тонн топлива», — говорится в сообщении.

Напомним, в последнее время СБУ успешно атаковала, по меньшей мере, 12 нефтеперерабатывающих заводов в России, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник. Эта цифра не учитывает операцию Главного управления разведки Минобороны Украины, которое также осуществляет удары по российским НПЗ.

