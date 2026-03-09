- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 554
- Время на прочтение
- 1 мин
Еще один военный США умер после атаки в Саудовской Аравии: количество погибших выросло
Американский военный скончался от ранений, полученных при атаке на силы США в Саудовской Аравии 1 марта. Таким образом, количество погибших военнослужащих США с начала операции против Ирана возросло до семи.
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о смерти американского военного , получившего ранения во время атаки на силы США в Саудовской Аравии 1 марта.
Об этом сообщили в CENTCOM в социальной сети X.
По данным командования, военнослужащий скончался от полученных травм. Его имя пока не разглашается.
После этого случая общее число американских военных, погибших с начала операции против Ирана, возросло до семи.
Напомним, что война на Ближнем Востоке набирает обороты: количество погибших уже приближается к тысяче
После ударов США и Израиля по Ирану боевые действия на Ближнем Востоке стремительно обострились, а количество жертв превысило 870 человек.