Еще один военный США умер после атаки в Саудовской Аравии: количество погибших выросло

Американские военные / © Associated Press

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о смерти американского военного , получившего ранения во время атаки на силы США в Саудовской Аравии 1 марта.

Об этом сообщили в CENTCOM в социальной сети X.

По данным командования, военнослужащий скончался от полученных травм. Его имя пока не разглашается.

После этого случая общее число американских военных, погибших с начала операции против Ирана, возросло до семи.

Напомним, что война на Ближнем Востоке набирает обороты: количество погибших уже приближается к тысяче

После ударов США и Израиля по Ирану боевые действия на Ближнем Востоке стремительно обострились, а количество жертв превысило 870 человек.