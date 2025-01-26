Еще одна депортация от Трампа: президент США предлагает выселить палестинцев из сектора Газа

Президент США Дональд Трамп предложил переселить более 1 миллиона палестинцев из Сектора Газы в соседние арабские страны, где они могли бы “для разнообразия пожить в мире”.

Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает CNN.

По словам Трампа, свое "прекрасное предложение" он уже обсудил в телефонном разговоре с королем Иордании Абдуллой II, ключевым партнером США в регионе.

"Я сказал ему, что я хотел бы, чтобы он взялся за большее, потому что я сейчас смотрю на весь сектор Газа, и там беспорядок, это настоящий беспорядок", — сказал президент США журналистам.

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Дональд Трамп добавил, что хотел бы, чтобы и Иордания, и Египет, граничащий с пострадавшим анклавом, разместили людей, и что он поговорит также с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси по этому вопросу в воскресенье.

“Я не знаю, что должно произойти, но сейчас это [Сектор Газы] буквально место для сноса. Почти все разрушено, и там гибнут люди, поэтому я лучше связался бы с некоторыми арабскими нациями и построил жилье в другом месте, где, по моему мнению, они, возможно, могли бы жить в мире для разнообразия”, — сказал он.

Президент США добавил, что потенциальное жилье "может быть временным или долгосрочным".

Амит Сигал, аналитик израильской сети Channel 12 News, цитируя израильских официальных лиц, сообщил, что этот шаг был "не оговоркой, а частью гораздо более широкого, чем кажется, шага, скоординированного с Израилем".

Источник, знакомый с этим делом, подтвердил эту информацию CNN, но не предоставил дополнительных деталей. CNN обратился в Государственный департамент США за комментарием.

Иорданское государственное информационное агентство Petra сообщило о разговоре с Трампом, но не упомянуло о предложении переселения палестинцев.

По данным ООН, в королевстве Иордания уже проживает более 2,39 миллионов зарегистрированных палестинских беженцев.

Как сообщалось ранее, правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАСом о прекращении огня и освобождении заложников в Газе. План освобождения заложников вступил в силу в воскресенье, 19 января 2025 года. В тот же день ЦАХАЛ начал выходить с юга Сектора Газа.

Напомним, на этой неделе Соединенные Штаты начали депортацию сотен нелегальных мигрантов, отправленных обратно в страны происхождения военными самолетами. В Белом доме похвастались "крупнейшей операцией по массовой депортации в истории".

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