Еще одна доступна для украинских туристов страна вводит усиленный карантин: что под запретом

Усиленный карантин в Черногории будет действовать до 2 августа.
Черногория из-за роста количества случаев индийского штамма "Дельта" вводит жесткий карантин. Любые концерты и дискотеки под запретом.
Об этом сообщает пресс-служба Института общественного здоровья страны.
По информации местной власти, в Черногории также запрещены музыкальные фестивали, вечеринки и другие массовые мероприятия в помещениях. Также отныне под ограничения попали и ночные заведения.
Дискотеки смогут возобновить работу после 2 августа, однако их посещать будет разрешено только тем, кто получил хотя бы первую прививку от коронавируса.
Другие развлекательные заведения можно будет посещать при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о том, что переболел COVID-19 в течение последних полгода.
Читайте также:
- Швеция с 26 июля откроет свои границы для украинских туристов
- Словакия открылась для украинских туристов, но есть условия: детали
- Финляндия открывает границы для вакцинированных украинцев
- Эстония, Латвия и Литва, открыли границы для всех украинских туристов
- Бельгия открыла границы для украинских туристов