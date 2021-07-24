Еще одна доступна для украинских туристов страна вводит усиленный карантин: что под запретом

Еще одна доступна для украинских туристов страна вводит усиленный карантин: что под запретом

Усиленный карантин в Черногории будет действовать до 2 августа.

Черногория из-за роста количества случаев индийского штамма "Дельта" вводит жесткий карантин. Любые концерты и дискотеки под запретом.

Об этом сообщает пресс-служба Института общественного здоровья страны.

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По информации местной власти, в Черногории также запрещены музыкальные фестивали, вечеринки и другие массовые мероприятия в помещениях. Также отныне под ограничения попали и ночные заведения.

Дискотеки смогут возобновить работу после 2 августа, однако их посещать будет разрешено только тем, кто получил хотя бы первую прививку от коронавируса.

Другие развлекательные заведения можно будет посещать при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о том, что переболел COVID-19 в течение последних полгода.

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