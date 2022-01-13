Еще одна европейская страна ужесточила правила въезда для туристов

Словения усилила ограничительные меры из-за роста заболеваемости COVID-19.
В Словении на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом вводят новые ограничения для туристов.
Об этом сообщается на сайте правительства.
Уточняется, что решение вступило в силу 10 января 2022 года. По новым правилам, для иностранцев, желающих въехать в Словению и не проходить карантин, нужно сдать ПЦР-тест, срок действия которого сократили до 48 часов от взятия анализа, а срок действия быстрого антиген-теста сокращается до 24 часов.
Лицо, не обеспечивающее ни одного из перечисленных документов, направляется на домашний карантин на семь дней. В случае иностранца он может въехать в Словению и будет отправлен на карантин на семь дней, если предоставит доказательства того, что имеет гарантированное место для прохождения карантина, иначе въезд в Словению не будет разрешен.
Граждане, которые должны пойти на изоляцию после въезда в Словению, могут выйти из нее раньше, если на 5 день карантина сдадут ПЦР-тест и получат отрицательный результат. Также сокращена продолжительность домашнего карантина с 10 до 7 дней.
Общественным транспортом в стране теперь смогут пользоваться только лица с документом о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательным тестом. Ношение маски в транспорте обязательно.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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