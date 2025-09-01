Самолет / © Bild

Высшее военное чиновник Германии Карстен Бройер заявил, что во время полетов сталкивался с препятствиями для работы GPS.

Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

По словам генерального инспектора Бундесвера, инциденты произошли однажды над Балтийским морем и во время учений в Литве. Бройер отметил, что немецкие пилоты, как правило, знают, как обходить эту проблему, и чувствуют себя уверенно. Однако неизвестно, были ли эти атаки направлены именно на него или были частью более широкой кампании.

«Сейчас мы неоднократно становимся объектом саботажа, шпионажа, а также мы испытываем гибридное влияние, гибридные действия, которые мы очень часто можем проследить к государственным субъектам, и очень часто в Россию», — заявил Бройер.

Напомним, самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен на борту вынужден был приземлиться в Болгарии с использованием бумажных карт. Причиной стало вероятное вмешательство российских систем, подавляющих GPS.

Впоследствии Еврокомиссия обвинила Россию во вмешательстве в работу GPS-системы самолета с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен на борту во время пролета над Болгарией в понедельник.

Представитель Еврокомиссии Арианна Подеста подтвердила, что самолет безопасно приземлился в аэропорту Пловдива. Она отметила, что полученная от болгарских властей информация указывает на то, что причиной проблем с GPS стало «явное вмешательство со стороны России».