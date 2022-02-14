Еще одна международная авиакомпания заявляет о прекращении полетов над Украиной

Еще одна международная авиакомпания заявляет о прекращении полетов над Украиной

Тем временем рейс из Осло в Киев, запланированный на вторник, 15 февраля, пока не отменен и вылетит в 09:30.

Норвежская авиакомпания Norwegian останавливает полеты над Украиной из-за сложившейся ситуации, ссылаясь на оценку безопасности.

Об этом сообщил директор по коммуникациям Эсбен Туман, передает местное издание "E24".

Также читайте Кабмин во время срочного заседания принял решение для разблокирования полетов над Украиной

"Мы приняли это решение на основе комплексной оценки безопасности. Поэтому мы решили не летать над Украиной до дальнейшего рассмотрения оценки. Безопасность — всегда на первом месте", — сказал он.

Отмечается, что авиакомпания в основном не имеет прямых маршрутов в Украину, но иногда летает над западными частями Украины во время рейсов в Венгрию или Турцию. По словам Тумана, они избегают восточных областей после крушения рейса MH-17 над Донбассом.

В то же время, как пишет премьер-министр Джон Экхофф в SAS, рейс из Осло в Киев, который запланирован на вторник, 15 февраля, пока не отменен и вылетит в 09:30.

Следует отметить, 13 февраля, по информации из аэропорта Борисполя, нидерландская компания KLM отменила все свои рейсы с 13 по 17 февраля. В то же время, сам авиаперевозчик об изменениях не сообщает.

Тем временем прессслужба Международного аэропорта "Борисполь" сообщает, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме, "обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезбеки в полном объеме". В свою очередь Международный аэропорт "Киев" об отмене рейсов или изменениях в расписание также не информирует.

Перед этим, 13 февраля, в Мининфраструктуре состоялось срочное совещание с участием руководства ОПУ, Госавиаслужбы Украины, "Украэроруха", аэропорта "Борисполь" и украинских авиакомпаний. Результатом стало заявление о том, что небо над Украиной остается открытым.

Читайте также: