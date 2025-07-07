Еще одна смерть в структурах власти РФ: чиновник умер прямо на совещании

Еще одна смерть в структурах власти РФ. / © Associated Press

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В Москве во время совещания в помещении Министерства транспорта скончался 42-летний Алексей Корнийчук – заместитель начальника отдела управления имуществом агентства железнодорожного транспорта.

Об этом сообщают российские пропагандистские паблики.

Как пишут СМИ, мужчине стало плохо во время рабочей встречи. Он внезапно поднялся, потерял сознание и упал – врачи не смогли спасти его жизнь. Инцидент произошел в здании Минтранса на Старой Басманной улице.

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Это уже второй резонансный случай в день, связанный с представителями транспортной сферы России. Ранее сегодня стало известно о смерти бывшего главы Минтранса и эксгубернатора Курской области Романа Старовойта. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Старовойт являлся фигурантом дела о хищении средств на строительстве оборонительных укреплений в приграничном регионе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Москве на Рублевке умер вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов. По предварительным данным, 62-летний чиновник выпал с балкона 17 этажа, хотя жил на десятом.