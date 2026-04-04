Еще одна страна Европы экстренно готовится к войне: запасы ракет увеличат в пять раз

Франция увеличит свои запасы ракет и дронов на 400 процентов

Война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировали, насколько быстро иссякают боеприпасы во время боевых действий высокой интенсивности. Теперь Франция экстренно направляет миллиарды евро на пополнение арсеналов и разработку нового вооружения.

О масштабном плане перехода страны на «военную экономику» и резком увеличении оборонных бюджетов сообщает издание Politico со ссылкой на проект закона о военном планировании.

Переход к «военной экономике» и миллиардные бюджеты

Французское правительство 8 апреля представит обновленный закон о военном планировании, являющийся многолетней финансовой базой. Документ выделяет 8,5 млрд евро исключительно на закупку беспилотников и ракет до 2030 года.

Премьер-министр Себастьян Лекорню недавно заявил законодателям, что насущной потребностью страны именно боеприпасы. Это происходит на фоне более широких европейских опасений по поводу возможного вооруженного конфликта с Россией до конца текущего десятилетия.

Проект закона на 64 страницах прямо отмечает, что такие инвестиции осуществляются с целью подготовки к «военной экономике». Оборонные расходы Франции будут планомерно расти: с 63,3 миллиарда евро в 2027 году до 76,3 миллиарда евро в 2030-м.

Увеличение запасов ракет на 400%

Целевые показатели наращивания арсеналов поражают. Франция стремится увеличить запасы баражирующих боеприпасов, таких как дроны-камикадзе, на беспрецедентные 400%. Кроме того, запасы управляемых бомб AASM Hammer должны вырасти на 240%, а зенитных ракет Aster и Mica – на 30%.

Такие амбициозные планы появились после взаимных обвинений между французским правительством и оборонной промышленностью из-за отсутствия массового производства оружия. Производители жаловались на недостаточное количество заказов, в то время как государство требовало инвестиций в производственные мощности еще до подписания соглашений.

В настоящее время лед тронулся: гендиректор ракетной компании MBDA Эрик Беранже уже подтвердил, что в этом году производство будет увеличено на 40%, в том числе за счет удвоения выпуска ракет Aster, которыми военные сбивали иранские дроны в Персидском заливе.

Замена танков Leclerc и отказ от Eurodrone

Несмотря на наращивание боеприпасов, проект документа свидетельствует о том, что Франция пока не планирует расширять вооруженные силы. В планах нет закупки дополнительных истребителей Rafale или фрегатов, несмотря на прошлые обещания руководства страны.

Париж же серьезно рассматривает разработку нового танка. Будут запущены исследования по оценке того, какая боевая машина сможет стать преемником нынешнего флагмана — танка Leclerc, который начнут снимать с вооружения в конце 2030-х годов.

Это реакция на возможные задержки в разработке совместного франко-германского танка нового поколения (MGCS). В то же время, Франция, судя по всему, отказалась от Eurodrone — беспилотника большой дальности, который разрабатывался совместно с Германией, Италией и Испанией, поскольку в плане на него не выделено ни одного евро. Консенсус по вооружению в стране настолько силен, что даже лидер ультраправых Жордан Барделла недавно призвал повысить оборонные расходы до 3,5% ВВП.

Европа готовится к войне — последние новости

Полномасштабная война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке заставили европейские страны осознать реальность глобальной угрозы . Выступление Владимира Зеленского в Давосе стало настоящим «холодным душем» для лидеров ЕС: он подверг резкой критике континент за медлительность и зависимость от США в вопросах безопасности.

Риторика Вашингтона только подливает масла в огонь. Дональд Трамп откровенно заявляет, что европейцы должны научиться обороняться самостоятельно, увеличивать оборонные бюджеты и уменьшить надежду исключительно на американский «ядерный зонтик».

Тем временем украинский фронт стал для Запада главной школой современной войны. Именно ВСУ сегодня демонстрируют, как нужно быстро адаптироваться, интегрировать новые технологии и выживать под постоянной угрозой, а также формировать новые стандарты для армий всего континента.

Параллельно с военным перевооружением Европейская комиссия призывает гражданское население готовиться к кризисным ситуациям . Гражданам настоятельно советуют сделать домашние запасы воды, еды, медикаментов и других необходимых вещей, чтобы автономно пережить минимум первые 72 часа любой чрезвычайной ситуации.

В Германии власти обновили специальную брошюру, где впервые подробно объясняется, как действовать во время воздушных атак и где безопаснее скрываться от взрывов. Тем временем в польских супермаркетах уже стартовала массовая продажа готовых «эвакуационных рюкзаков» с базовым набором для выживания.

Готовятся к возможным военным действиям и странам Северной Европы. Сразу десять государств совместно разрабатывают планы эвакуации гражданского населения , предполагающие создание безопасных транспортных коридоров и систем размещения людей на случай прямого конфликта с Россией.