Еще одна страна Европы резко отказалась выдавать Украине мужчин, сбежавших от мобилизации

В Венгрии заявили, что уклонисты из Украины в безопасности.

Венгрия вслед за Австрией категорически отказалась экстрадировать в Украину мужчин, сбежавших от мобилизации и находящихся на ее территории.

Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Жолт Шемьен в комментарии ATV.

В Венгрии заявили, что "уклонисты из Украины, которые находятся на территории их государства в безопасности". Там добавили, что ни при каких условиях не передадут их Украине.

"Мы не проверяем беженцев из Украины на то, пригодны ли они к службе в армии. Венгрия не выдаст их Украине. Каждый беженец из Украины является свободным человеком в Венгрии, который свободен решать, остаться ли ей здесь, поехать ли на Запад или, если она решит, вернуться назад", – заявил Жолт Шемьен.

Заместитель Орбана также добавил, что Венгрия не будет предоставлять данные Украине относительно ее граждан.

"Все беженцы из Украины в Венгрии в безопасности. Ни он, ни его данные не будут выданы", — сказал он.

Напомним, в Австрии заявили, что они "никогда не выдадут" уклонистов из Украины, незаконно сбежавших от мобилизации.

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия пояснил, что тех мужчин, которые выехали за границу с помощью поддельных справок о "непригодности" к мобилизации , могут экстрадировать в Украину и наказать их в соответствии с законодательством.

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