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Еще одна страна Европы закрывает двери перед мужчинами из Украины: детали
Черногория вслед за ЕС ограничила защиту для военнообязанных украинских мужчин.
Власти Черногории ужесточают условия предоставления временной защиты военнообязанным мужчинам из Украины.
Об этом передает RTCG.
На сегодняшнем заседании правительство Черногории внесло изменения в решение о предоставлении временной защиты лицам из Украины. Эти изменения вводят более строгие условия для украинских мужчин, запрашивающих защиту в Черногории. Временная защита будет предоставлена им только в том случае, если до прибытия в Черногорию они фактически проживали в Украине и проходили военную службу или были освобождены от нее.
В то же время новые ограничения не будут распространяться на граждан Украины, которые уже пользуются временной защитой в Черногории.
«Это решение отвечает положениям Имплементационного решения Совета ЕС 2026/1912 от 30 июля 2026 года о введении более ограничительных мер против граждан Украины, а именно военнослужащих-призывников — заявителей на временную защиту, которым будет предоставлена временная защита только при условии, что они фактически проживали на территории Украины до прибытия в Черногорию и выполнили. Вышеуказанное ограничение не будет применяться к лицам из Украины, уже пользующимся временной защитой в Черногории», — говорится в отчете заседания черногорского правительства.
Напомним, в июле этого года Совет ЕС решил продлить применение временной защиты до 4 марта 2028 года. В то же время, решение предусматривает новые условия для военнообязанных мужчин-украинцев.
Ранее сообщалось, что Литва продлила временную защиту украинцам до 2028 года, но с жестким условием для мужчин.
Кроме того, Чехия закрыла двери для военнообязанных украинцев.
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