Еще одна страна Европы закрывает двери перед мужчинами из Украины: детали

Черногория ужесточила условия предоставления временной защиты украинцам, подлежащим мобилизации / © ТСН

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Власти Черногории ужесточают условия предоставления временной защиты военнообязанным мужчинам из Украины.

Об этом передает RTCG.

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На сегодняшнем заседании правительство Черногории внесло изменения в решение о предоставлении временной защиты лицам из Украины. Эти изменения вводят более строгие условия для украинских мужчин, запрашивающих защиту в Черногории. Временная защита будет предоставлена им только в том случае, если до прибытия в Черногорию они фактически проживали в Украине и проходили военную службу или были освобождены от нее.

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В то же время новые ограничения не будут распространяться на граждан Украины, которые уже пользуются временной защитой в Черногории.

«Это решение отвечает положениям Имплементационного решения Совета ЕС 2026/1912 от 30 июля 2026 года о введении более ограничительных мер против граждан Украины, а именно военнослужащих-призывников — заявителей на временную защиту, которым будет предоставлена временная защита только при условии, что они фактически проживали на территории Украины до прибытия в Черногорию и выполнили. Вышеуказанное ограничение не будет применяться к лицам из Украины, уже пользующимся временной защитой в Черногории», — говорится в отчете заседания черногорского правительства.

Напомним, в июле этого года Совет ЕС решил продлить применение временной защиты до 4 марта 2028 года. В то же время, решение предусматривает новые условия для военнообязанных мужчин-украинцев.

Ранее сообщалось, что Литва продлила временную защиту украинцам до 2028 года, но с жестким условием для мужчин.

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Кроме того, Чехия закрыла двери для военнообязанных украинцев.

Также мы писали, что из Германии начнут депортировать некоторых украинских мужчин.

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