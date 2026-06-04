Еще одна страна хочет выслать украинских мужчин домой: что предлагает

Временная защита для украинских мужчин в ЕС / © ТСН

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В Люксембурге министры внутренних дел ЕС обсудят будущее украинских беженцев. Австрия настаивает на том, чтобы больше не предоставлять временную защиту для мужчин 23-60 лет, аргументируя это потребностями экономики и обороны Украины.

Об этом пишет Welt.

Во время встречи министров внутренних дел ЕС 4 июня впервые будет рассматриваться чувствительный вопрос о возможном пересмотре подходов к предоставлению защиты украинским беженцам. В частности, обсуждается вариант существенного сокращения количества новых получателей временной защиты в странах Евросоюза.

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Речь идет о том, что с марта 2027 года украинские мужчины в возрасте с 23 до 60 лет, которым запрещен выезд за пределы страны, могут потерять право на автоматическое получение временной защиты в ЕС. В то же время эти изменения не должны коснуться тех, кто уже находится на территории государств-членов Союза.

Обсуждение этого вопроса пока находится на начальном этапе. Однако во время предварительных консультаций между странами ЕС стало понятно, что ряд правительств поддерживает идею прекращения предоставления мужчинам в возрасте с 23 до 60 лет защиты в соответствии с так называемой Директивой о массовом наплыве. Этот механизм позволяет оперативно оказывать помощь беженцам без прохождения длительных процедур рассмотрения заявлений на убежище.

Австрия за прекращение автоматической защиты для украинских мужчин

«Начиная с марта 2027 года, автоматического статуса защиты для украинских мужчин больше не должно быть. Самой Украине нужны ее граждане-мужчины призывного возраста», — заявил накануне встречи в Люксембурге министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

По словам министра, такая инициатива может принести пользу как Австрии, так и самой Украине. Он отметил, что государству необходимы мужчины призывного возраста не только для обороны, но и для поддержания экономического потенциала страны.

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Как сообщили в австрийском МВД, сейчас необходимо «действовать быстро», чтобы вовремя подготовить необходимые изменения и обеспечить правовую определенность для людей, которых они будут касаться.

В то же время в Брюсселе специальные рабочие группы, которые занимаются подготовкой заседаний министров внутренних дел, уже рассматривают возможные механизмы максимально простого внедрения новых правил. Среди обсуждаемых вариантов — использование штампа о выезде из Украины как подтверждения законности пересечения границы мужчиной.

Отмечается, что согласно украинскому законодательству, с августа 2025 года мужчинам в возрасте с 18 до 22 лет снова разрешили выезжать за пределы Украины. Поэтому они не подпадают под возможные новые ограничения.

Возвращение мигрантов из ЕС — блок делает ставку на депортационные центры

Еще одной ключевой темой встречи министров внутренних дел европейских стран станет обсуждение так называемого Регламента ЕС по возвращению мигрантов.

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Несколько дней назад Евросоюз окончательно согласовал новые подходы к миграционной политике, которые предусматривают усиление контроля и более жесткие меры в отношении искателей убежища, чьи заявления были отклонены. В перспективе таких людей могут направлять в депортационные центры (Return hubs), расположенные в третьих странах за пределами ЕС, если их не удастся оперативно вернуть в государства происхождения.

Необходимость такого решения объясняют тем, что много стран отказывается принимать обратно собственных граждан, опасаясь, в частности, роста уровня преступности или дополнительной нагрузки на систему социального обеспечения.

Предложенный механизм предусматривает заключение соответствующих договоренностей с третьими странами. Они смогут принимать мигрантов, а взамен, вероятно, будут получать финансовую поддержку или определенные преимущества в сфере выдачи виз для своих граждан.

Сейчас Германия и Австрия активно работают над подготовкой таких договоренностей. Среди стран, которые могут стать участниками этой системы, называют Уганду. Вместе с Данией, Нидерландами и Грецией Германия и Австрия входят в так называемую «группу реализаторов», которая должна до конца года достичь соответствующих договоренностей. Карнер еще несколько лет назад выступал за создание депортационных центров в третьих странах и активно продвигал эту инициативу на уровне Брюсселя.

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Временная защита для украинских мужчин в ЕС — последние новости

Напомним, ЕС рассматривает ограничение временной защиты для украинских мужчин мобилизационного возраста после марта 2027 года. Решение, которое могут принять квалифицированным большинством голосов, поддерживают страны-лидеры (Германия, Польша, Чехия) и официальный Киев, считая это способом мотивировать граждан к защите государства.

Мужчин, которые уже имеют легальный статус в ЕС, эти изменения не затронут — их защиту отбирать не будут. Сейчас обсуждаются два сценария: полное продление текущих правил или их ограничение для новых заявителей и нелегалов. Ожидается, что правила синхронизируют с украинским законодательством, предусмотрев исключения для уязвимых категорий. Окончательное решение должны принять ориентировочно в сентябре.

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