Латвийско-российская граница / © Associated Press

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Латвия вслед за Эстонией рассматривает возможность введения жестких ограничений или полного закрытия пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией. Премьер-министр страны Андрис Кулбергс («Объединенный список») поручил ответственным ведомствам на следующей неделе сформировать четкую позицию Риги по этому вопросу.

Об этом сообщает Delfi.

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После заседания коалиции глава правительства подчеркнул журналистам, что проблему следует рассматривать комплексно. По его словам, власти должны учесть как вопросы национальной безопасности, так и риск того, что после закрытия эстонских КПП поток людей, пересекающих границу, перенаправится в Латвию. Кулбергс подчеркнул, что странам Балтии следует стремиться к согласованному подходу, поэтому правительство ожидает всестороннюю оценку от Министерства иностранных дел и Министерства сообщения, в частности по поводу последствий для транзита.

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Позиция силовиков и пограничников

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава (Национальное объединение) уже высказался в поддержку закрытия пунктов пропуска на границе с РФ. В то же время он отметил, что сначала необходимо достичь единого понимания на уровне нового правительства, которое было утверждено совсем недавно.

«Надеюсь, что в ближайшие дни нам удастся это сделать», — заявил Домбрава.

В свою очередь начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс предупредил, что в случае закрытия эстонской границы нагрузка на латвийские КПП возрастет, из-за чего пограничников придется привлекать к сверхурочной работе, а на границе неизбежно возникнут очереди, несмотря на действие электронной системы записи. В то же время, он отметил: если правительство примет решение закрыть латвийские пункты пропуска, пограничникам станет легче работать, поскольку освободившиеся ресурсы можно будет направить на усиление охраны так называемой «зеленой границы» за пределами КПП.

Напомним, на прошлой неделе правительство Эстонии приняло решение полностью приостановить пересечение автомобильной границы с Россией с 7:00 утра 1 декабря по меньшей мере на шесть месяцев. Ограничения коснутся всех наземных пунктов пропуска: «Нарва-1», «Нарва-2», «Койдула», «Лухамаа» и «Саатсе». Таллин пошел на этот шаг в ответ на враждебные действия Москвы — в частности, в этом году предприятия оборонной промышленности Эстонии подверглись двум нападениям, которые, по данным Департамента полиции безопасности (КаПо), организовали российские спецслужбы.

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Сообщается, что россияне пытаются пересечь границу с Эстонией до закрытия пунктов пропуска, однако не все успевают пройти контроль. Один из рейсовых автобусов, следовавший из Санкт-Петербурга в Ригу, застрял на границе на всю ночь. Среди его пассажиров были пожилые люди.

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