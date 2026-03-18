Еще одна страна может присоединиться к ЕС: подробности

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в будущем Канада может стать членом Европейского Союза. Эту идею он озвучил на конференции «Европа 2026» в Берлине как пример растущей глобальной привлекательности блока.

Об этом пишет Politico.

Что известно о вступлении Канады в ЕС

По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, в настоящее время официальными кандидатами на вступление являются девять стран, однако этот перечень может расшириться. Барро отметил, что в ближайшее время к процессу может вернуться Исландия, а затем и Канада.

Французский дипломат рассматривает ЕС как «третью сверхдержаву», способную балансировать между США и Китаем. По его мнению, это привлекает партнеров далеко за пределами европейского континента.

Дискуссии о потенциальном членстве Канады в ЕС активизировались на фоне напряженных отношений Оттавы с Вашингтоном во время второго президентства Дональда Трампа. Согласно опросам 2025 года, идею вступления в Евросоюз поддерживают 44% канадцев.

Кроме Барро, о такой возможности упоминал и президент Финляндии Александр Стубб в беседе с премьер-министром Канады Марком Карни.

Позиция Канады по вступлению в ЕС

Несмотря на теоретические обсуждения, в Оттаве отвергают такую перспективу.

«Краткий ответ — нет. Это не наша цель и не тот путь, которым мы идем», — заявил премьер-министр Марк Карни на саммите НАТО ранее в этом году.

Также политик добавил, что вместо полноценного членства Канада сосредоточена на углублении стратегического партнерства с ЕС в сферах обороны и безопасности, торговли и логистических цепочек, экономического взаимодействия.

Хотя Еврокомиссия назвала идею присоединения североамериканской страны пока «нереальной», дипломаты отмечают, что геополитическая турбулентность заставляет стороны искать новые форматы сближения, которые ранее не рассматривались.

