Еще одна страна намерена ввести ограничения на импорт продукции из Украины

Министр сельского хозяйства Венгрии обвинил ЕС и его исполнительную комиссию в неспособности защитить европейских фермеров.

Правительство Венгрии намерено ввести новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы защитить отечественных фермеров от рыночных колебаний.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает АР.

По его словам, решение ЕС разрешить беспошлинный импорт из Украины в 2022 году, чтобы помочь удержать экономику страны после вторжения России, привело к "значительному избытку предложения и значительно более низким ценам" на европейском сельскохозяйственном рынке. Министр обвинил ЕС и его исполнительную комиссию в неспособности защитить европейских фермеров, которые не смогли конкурировать с более дешевым импортом.

"Венгрия будет принимать дополнительные защитные меры в рамках своей национальной компетенции", — заявил Иштван Надь.

По его словам, правительство приняло план по пяти пунктам для помощи фермерам, включая требование к продавцам и логистическим компаниям отчитываться правительству о запрещенных продуктах, ввезенных через Украину, независимо от страны происхождения.

По словам Министра, под ограничения также попадут продукты переработки из украинского зерна.

Напомним, по состоянию на 10 апреля фермеры Польши все еще блокируют движение грузовиков на пунктах пропуска на границе : это "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов".

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