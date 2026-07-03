Еще одна страна НАТО готова разместить ядерное оружие у границ России

Ядерное оружие / © Getty Images

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Лидеры парламентских фракций Литвы пришли к практически единодушному мнению, что положение конституции страны, запрещающее размещение ядерного оружия и иностранных военных баз, устарело и подлежит отмене.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы.

Литовский лидер сообщил журналистам, что среди лидеров партий сложилась «практически единодушная» позиция относительно необходимости отменить запрет на ядерное оружие в стране.

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По его словам, почти все лидеры парламентских фракций согласились с тем, что статья 137 Конституции, которая и запрещает размещение ядерного оружия и иностранных военных баз, устарела — и речь идет не просто о ее изменении, а о полном исключении.

Науседа сделал это заявление после встречи с лидерами парламентских фракций, в ходе которой обсуждалось скорейшее внесение соответствующих изменений в законодательство.

Politico напоминает, что Вильнюс, являющийся стойким союзником Украины, и ранее выражал заинтересованность в размещении на своей территории американского ядерного оружия — как средства сдерживания соседней России.

Литва вступила в НАТО в 2004 году. По словам Науседы, литовские парламентарии не хотят оставаться в «серой зоне» в рамках альянса, являясь одной из немногих стран-членов, которые до сих пор сохраняют запрет на ядерное оружие. Издание напоминает, что аналогичный запрет недавно отменила Финляндия.

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«Сегодня ситуация иная. Как члены НАТО, мы имеем право, обязаны и хотим быть полноправными и равноправными членами Альянса. Основным средством сдерживания является ядерное сдерживание», — заявил спикер парламента Литвы Юозас Олекас.

Politico также напоминает, что ранее Financial Times сообщала об обсуждении возможности размещения ядерных боеголовок США в странах на восточном фланге НАТО.

В настоящее время американское ядерное оружие хранится на военных базах в Великобритании, Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб подписал поправки к закону о ядерной энергетике, разрешающие ввоз и транзит ядерного оружия через территорию страны. Новые нормы вступят в силу уже 1 июля.

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