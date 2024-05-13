Еще одна страна НАТО обсуждает отправку своих войск в Украину

Эстония рассматривает возможность отправить свои войска на запад Украины, что ВСУ высвободили свои резервы на фронт.

Эстония "серьезно обсуждает" возможность отправки военных в Украину.

Об этом советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл рассказал в интервью порталу Breaking Defense.

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В настоящее время рассматривается план отправки войск на запад Украины, чтобы взять на себя косвенные "тыловые" роли украинских сил, чтобы освободить их для борьбы на фронте. Мадис Ролл сказал, что исполнительная ветвь власти проводит анализ такого потенциального шага.

В то же время он признал, что Эстония предпочтет такой шаг в рамках полноценной миссии НАТО – "чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решительность".

Ролл не исключает, что выступающие против такого шага страны НАТО изменят свое мнение "со временем".

Комментарий Ролла появился после того, как руководитель Сил обороны Эстонии генерал Мартин Герем на прошлой неделе рассказывал, что несколько месяцев назад в армии велись дискуссии по отправке войск на запад Украины для выполнения таких задач, как медицинское обслуживание, материально-техническое обеспечение или противовоздушная оборона. .

"Желание разных стран направить определенные силы в Украину является потенциальной линией разграничения внутри НАТО. Хотя каждый член Альянса имеет право посылать силы туда, куда он считает нужным ради своих национальных интересов, но некоторые страны ясно дали понять, что видят в этом больше риска, чем видят больше риска". вознаграждения", – отмечают в издании.

При этом Германия и США категорически отвергли идею введения войск в Украину.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о намерениях президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска в Украину. По его словам, отправка военных в Украину вероятно в случае возможного прорыва россиян в Киев или Одессу.

По информации издания Le Monde, Макрон предполагал отправку войск в Одессу в ближайшем году.

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