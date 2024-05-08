Еще одна страна НАТО предлагает площадку для "мирных переговоров" Украины и России

Избранный президент Словакии считает, что Братислава может провести саммит, который завершит российско-украинскую войну.

Вслед за Турцией, предлагавшей посредничество для мирных переговоров между Украиной и Россией, с такой же инициативой выступила Словакия. Украинскую и российскую делегации готовы принять на саммите в Братиславе.

Об этом в среду, 8 мая, заявил избранный президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает словацкое издание Aktuality.

В день, когда отмечается 79-летие окончания Второй мировой войны в Европе, Пеллегрини отметил девальвацию понятия мира, который начали воспринимать как должное.

"К сожалению, сейчас мы видим, что это не так. В контексте войны в Украине, пушки медленно начинают бряцать в других частях Европы и мира. Говорят о вводе войск непосредственно в российско-украинскую войну, многие разрабатывают планы военного конфликта, а дипломатия становится жестче в своей лексике", – сказал избранный словацкий президент.

Он заявил о необходимости дипломатическим путем обеспечить мир в Украине, а значит и в Европе, и не допустить реализации трагических сценариев. Применение оружия, по его словам, следует рассматривать "как крайнее средство".

Пеллегрини подчеркнул, что у Братиславы есть опыт проведения саммитов для мирных переговоров.

Напомним, на президентских выборах в Словакии победил спикер парламента Петер Пеллегрини, поддерживающий политику пророссийского премьер-министра Роберта Фицо. Во время президентской кампании Пеллегрини повторял некоторые нарративы Фицо и обвинял своего конкурента, прозападного кандидата Ивана Корчка в "подстрекательстве к войне".

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