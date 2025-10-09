Еще одна страна номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президента США Дональда Трампа номинировала на Нобелевскую премию мира еще одна страна — Мальта.

Об этом сообщил глава МИД Мальты Ян Борг, которого цитирует издание Times of Malta.

«Представил американскому президенту письмо, написанное от моего имени, в котором сообщил ему, что, как и многие другие, я номинировал его на Нобелевскую премию мира», — говорится в публикации.

Борг добавил, что призвал американского лидера продолжить работу на Ближнем Востоке и в Украине, а также отметил посредническую деятельность Трампа в конфликте между Арменией и Азербайджаном.

Как известно, 10 октября нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую стремится Дональд Трамп.

Со времени своего возвращения в Белый дом американский президент неоднократно говорил о своем желании получить награду и отмечал свои заслуги миротворца.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

В Белом доме также сообщали, что кандидатуру Трампа поддерживают лидеры еще шести государств, в частности Азербайджана и Армении.

Напомним, президент Зеленский заявил, что Украина поддержит номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если США заставят Путина сесть за стол переговоров и прекратить огонь на фронте.