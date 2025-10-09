- Дата публикации
Еще одна страна номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
МИД Мальты призвал американского лидера продолжить миротворческую деятельность на Ближнем Востоке и в Украине.
Президента США Дональда Трампа номинировала на Нобелевскую премию мира еще одна страна — Мальта.
Об этом сообщил глава МИД Мальты Ян Борг, которого цитирует издание Times of Malta.
«Представил американскому президенту письмо, написанное от моего имени, в котором сообщил ему, что, как и многие другие, я номинировал его на Нобелевскую премию мира», — говорится в публикации.
Борг добавил, что призвал американского лидера продолжить работу на Ближнем Востоке и в Украине, а также отметил посредническую деятельность Трампа в конфликте между Арменией и Азербайджаном.
Как известно, 10 октября нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую стремится Дональд Трамп.
Со времени своего возвращения в Белый дом американский президент неоднократно говорил о своем желании получить награду и отмечал свои заслуги миротворца.
Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
В Белом доме также сообщали, что кандидатуру Трампа поддерживают лидеры еще шести государств, в частности Азербайджана и Армении.
Напомним, президент Зеленский заявил, что Украина поддержит номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если США заставят Путина сесть за стол переговоров и прекратить огонь на фронте.