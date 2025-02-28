Еще одна страна объявила о готовности отправить в Украину миротворцев

Ирландия готова помочь Украине, в том числе и отправкой миротворцев.

Об этом сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин в ходе встречи с Владимиром Зеленским, пишет Irish Examiner.

По информации издания, Мартин обсудил с Зеленским ряд вопросов, в частности, работу над устойчивым и надежным мирным урегулированием в Украине.

"Мы четко дали понять, что будем активно поддерживать ускоренный процесс вступления Украины в Европейский Союз. Это важный приоритет, потому что, во-первых, это дает определенные гарантии безопасности для Украины, а также открывает экономические возможности для нее в будущем", — отметил Мартин.

Напомним, дискуссии об отправке войск в Украину возобновились в ноябре 2024 года, после победы на выборах президента США Дональда Трампа.

Зеленский сообщил, что для обеспечения мира в Украине необходимо 100 тысяч миротворцев и по его поручению военные разработали карту, которая показывает реальную потребность в иностранных войсках для обеспечения мира в стране.

Читайте также: