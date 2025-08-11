Еще одна страна планирует признать Палестину: что известно

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе / Фото: Anthony Albanese / Х

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что намерен признать государство Палестина в сентябре, на Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом политик заявил во время выступления, видео которого было опубликовано на странице Албанезе в социальной сети Х.

Признать государство Палестина, кроме Австралии, также планируют Великобритания, Франция и Канада.

По словам Албанезе, для этого палестинские чиновники обязались разоружиться, признать государство Израиль и исключить вооруженную группировку ХАМАС из руководства страны.

«Австралия признает право палестинского народа на собственное государство, вытекающее из обязательств, полученных Австралией от Палестинской администрации. Решение создать два государства — это лучшая надежда человечества разорвать цикл насилия на Ближнем Востоке и положить конец конфликту, страданиям и голоду в Секторе Газа», — подчеркнул глава австралийского правительства.

Напомним, ранее в Нью-Йорке 15 стран подписали декларацию, в которой объявили о намерении признать независимость Палестинского государства.

Кроме Франции, еще ранее заявлявшей о готовности признать Палестину, документ подписали Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания.

Что предшествовало

После Первой мировой войны Великобритания получила во временное управление территории Ближнего Востока, ранее входивших в Османскую империю. Из-за всплеска антисемитизма в межвоенных Польше и Венгрии, а затем подъем нацизма в Германии, на эти территории начали эмигрировать евреи из Европы, пишет hromadske.

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН резолюцией 181 объявила о разделении территории на два независимых государства — еврейское (Израиль) и арабское (Палестина), а также Большой Иерусалим — он должен был непосредственно контролироваться ООН.

Однако арабское население отказалось принять план ООН и не признало самопровозглашенное еврейское государство.

15 мая 1948 года армии шести арабских стран — Ливана, Сирии, Саудовской Аравии, Трансордании, Ирака и Египта — ворвались на территорию, отведенную будущему еврейскому государству, с севера, востока и юга. Израиль отстоял свои территории и отвоевал в том же году себе еще около половины земель, выделенных уже под арабское государство, а также Западный Иерусалим.

Впоследствии, в 1967 году, в результате Шестидневной войны израильтяне захватили также Восточный Иерусалим и остальные палестинские территории, оставив для палестинцев небольшой анклав.