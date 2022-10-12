Еще одна страна получила рекомендацию для получения статуса кандидата в Евросоюз

Европейский комиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи, обращаясь к Европарламенту, отметил, что Босния и Герцоговина сделала ряд шагов для получения статуса кандидата.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

“Статус кандидата – это предложение Европы Боснии и Герцеговины и народу Боснии и Герцеговины. Мы делаем это для людей, но это связано с большими ожиданиями", – заявил он.

Главный представитель ЕС по вопросам расширения подчеркнул, что этой балканской стране следует срочно завершить незавершенные конституционные и избирательные реформы.

Окончательное решение на этот счет может быть принято в декабре этого года.

Лидеры соседних государств приветствовали решение Комиссии ЕС.

Президент Словении Борут Пахор заявил, что этот шаг ознаменует начало европейской перспективы Боснии и Герцеговины и имеет большое значение для мира и стабильности на Западных Балканах.

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил, что решение ЕС является важным шагом, который еще больше укрепит европейское будущее Западных Балкан.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время недавнего визита в Киев обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским все ключевые пункты в отношениях Украины и ЕС.

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