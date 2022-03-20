Еще одна страна предложила место для переговоров Путина и Зеленского

Еще одна страна предложила место для переговоров Путина и Зеленского

В швейцарском Берне готовы создать соответствующую площадку.

Посредником в переговорах по прекращению войны России против Украины вызвался стать президент Швейцарии Игнацио Кассис.

Об этом сообщает издание RFI.

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"Швейцария объединяет нейтралитет и гуманитарные традиции. Она готова играть посредническую роль или принять у себя переговоры [России и Украины]", — цитирует издание заявление Кассиса.

Кроме того, президент Швейцарии отметил, что в понедельник, 21 марта, планирует посетить границу Польши с Украиной.

Напомним, президент Владимир Зеленский в обращении к Швейцарии призвал жителей этой страны "быть как украинцы", когда речь идет о бизнесе типа Nestle, которая целенаправленно не желает выходить из РФ.

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