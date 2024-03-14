Еще одна страна присоединилась к инициативе передачи Украине артиллерийских снарядов: подробности

Швеция поддержала чешскую инициативу по поставке артиллерийских снарядов для украинских военных. На это правительство страны выделило 30 миллионов евро.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Как отмечается, правительство Швеции решило провести переговоры и заключить соглашение с соответствующим органом Чешской Республики. Там понимают, что потребность Украины в боеприпасах велика, особенно артиллерийских.

Чехия определила возможность закупки больших объемов боеприпасов на мировом рынке для передачи их Украине. Поэтому правительство Швеции решило поддержать Чехию в этой инициативе.

Добавим, что финансирование осуществляется в пределах 15 пакета помощи Украине. Этот пакет находится на рассмотрении в Риксдаге (парламенте), и вклад Швеции в чешскую инициативу требует, чтобы Риксдаг проголосовал за предложение правительства о внесении дополнительных поправок в бюджет.

Напомним, что Россия не может сдержать расширения Альянса. Это доказало обретение Швецией полноправного членства в НАТО.

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