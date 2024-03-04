Еще одна страна присоединилась к инициативе по закупке снарядов для Украины

Литва присоединилась к инициативе Чехии по закупке для ВСУ боеприпасов.

Об этом заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Это очень важная инициатива, особенно в этот период, когда поставка боеприпасов в Украину замедлилась. Литва будет продолжать поддерживать все форматы поддержки, которые будут повышать способность Украины эффективно защищаться от российской агрессии, защищая, таким образом, свободу всей Европы", – сказала Шимоните.

В рамках инициативы предполагается закупить и передать Украине боеприпасы, определяя возможные резервы боеприпасов или источники быстрого производства для приобретения.

Напомним, что Чехия не собирается отправлять свои войска в Украину на основе двусторонних соглашений.

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