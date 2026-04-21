Румен Радев / © Associated Press

Реклама

Пока в Венгрии Виктор Орбан теряет позиции, Россия получает новый рычаг влияния внутри Европейского Союза. Уверенная победа Румена Радева на выборах в Болгарии открывает Кремлю путь восстановления своего статуса в регионе.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

Кремль «впечатлен» успехом соратника

Бывший президент Болгарии Румен Радев и его вновь созданная партия «Прогрессивная Болгария» получили абсолютное большинство в парламенте (не менее 135 мест из 240). Это позволит ему формировать правительство единолично, положив конец многолетнему политическому тупику в стране.

Реклама

В Москве уже не скрывают удовольствия. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что «впечатлен» результатом, и выразил надежду, что риторика Радева заставит других европейских политиков перейти к «прагматичному диалогу с РФ», несмотря на поддержку Украины со стороны ЕС.

Курс на сближение с Москвой и блокирование помощи Украине

Радев, бывший пилот-истребитель, построил свою кампанию на популистских лозунгах и критике вступления в еврозону. Однако его внешнеполитический вектор вызывает беспокойство в Брюсселе:

Радев противодействует помощи ВСУ, он последовательно выступает против предоставления оружия Украине.

Политик открыто заявляет о желании восстановить связи с РФ и нормализовать отношения с Кремлем.

Радев критикует Запад: после победы он заявил, что «Европа стала жертвой собственных амбиций быть нравственным лидером», и призвал к созданию новой «архитектуры безопасности», фактически повторяющей нарративы РФ.

Станет ли Радев радикальнее Орбана?

Болгария критически важна для РФ как транзитная страна для газа через «Турецкий поток» и месторасположение одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Европе.

Аналитики Carnegie Europe отмечают, что хотя экономика Болгарии сильно зависит от финансирования ЕС, Радев может использовать свой мандат для блокирования энергетического эмбарго против России. Однако эксперты сомневаются, что он будет действовать так же дерзко, как Орбан, чтобы не спровоцировать внутренние протесты.

Реклама

Оппозиция готовит «холодный душ»

Прозападная либеральная коалиция «Продолжаем изменения» (PP-DB), занявшая второе место с 15% голосов, уже заявила о готовности к сопротивлению. Бывший премьер-министр Кирилл Петков отметил в комментарии The Washington Post, что его партия станет «сильным коррективом», если новое правительство начнет продвигать антиевропейские настроения.