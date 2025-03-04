Еще одна страна утвердила пакет помощи для Украины и заявила о миротворцах: что стало известно

Ирландия предоставит пакет помощи для Украины и разрешит развертывание миротворцев без согласия ООН. Речь идет о дополнительной нелетальной военной поддержке на сумму 100 млн евро, принятой Кабинетом министров страны.

Об этом сообщает RTE News со ссылкой на заместителя премьер-министра Ирландии Саймона Гарриса.

Около 20 млн евро будут предоставлены коалиции по разминированию и ИТ-коалиции, а еще 80 млн евро направят в фонд закупок ЕС, в частности для приобретения радаров и устройств для глушения БПЛА.

Добавим, что Ирландия придерживается политического нейтралитета и поддерживает Украину именно нелетальной помощью.

Также в правительстве страны подчеркнули, что решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине является серьезным шагом.

Премьер-министр Ирландии Михаэль Мартин отметил, что это отход назад и призвал к дальнейшему взаимодействию между союзниками.

Также правительство Ирландии одобрило законопроект, отменяющий необходимость одобрения ООН для развертывания ирландских миротворческих сил за рубежом.

Напомним, ранее речь уже шла о планах Ирландии отменить ограничения на развертывание войск за рубежом.

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