Еще одна страна внедрила санкции против РФ: под ударом 100 судов тайного флота Путина

Теневой флот РФ / © СБУ

Реклама

Канада расширила антироссийские санкции, введя ограничения против сотни судов теневого флота.

Об этом объявили в Министерстве иностранных дел Канады.

«Чтобы укрепить наши усилия по противодействию избеганию Россией санкций, Канада добавляет еще 100 судов российского теневого флота в санкционный перечень», — говорится в распространенном заявлении.

Реклама

Отмечается, что эти санкции уменьшают способность России финансировать войну, в то же время «избегая нанесения напрасного ущерба рядовым людям».

«Канада — непоколебимая в своей преданности суверенитету Украины и ее народу. Мы решительно защищаем их права на фоне вредных и агрессивных действий Путина. Пока Россия не свернет свою агрессию, Канада продолжит ужесточать санкционное давление в согласовании с союзниками и партнерами», — заявила глава МИД Канады Анита Ананд.

Ранее Канада ввела санкции против 21 человека и 53 учреждений, а также 100 судов российского теневого флота. Канада также снижает ценовой потолок на российскую сырую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель. Отметим, что канадские санкции, связанные с посягательством на суверенитет Украины, действуют против более 3400 человек и учреждений. Ограничительные меры Канады также введены против более 600 судов теневого флота.

Напомним, на днях министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в будущем Канада может стать членом Европейского Союза. Эту идею он озвучил на конференции «Европа 2026» в Берлине как пример все большей глобальной привлекательности блока.