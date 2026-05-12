Еще одна страна вступила в войну: кто тайно наносит удары по Ирану — WSJ

Иран / © Associated Press

Объединенные Арабские Эмираты совершили военные удары по Ирану, став единственной другой страной, присоединившейся к Соединенным Штатам и Израилю в их войне против Исламской Республики.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно данным медиа, ссылаясь на осведомленные источники, удары, которые ОАЭ публично не подтверждали, включали атаку на нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Иране в Персидском заливе.

В газете добавляют, что атака произошла в начале апреля, примерно в период, когда президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня, однако не уточняется, было ли это до или после заявления.

Иран на тот момент признал, что объект понес удар со стороны неустановленного противника, после чего ответил ракетными и дроновыми атаками по территории ОАЭ и Кувейта.

Атака на Лаван стала единственным подтвержденным случаем участия ОАЭ в войне, упомянутым в отчете. Один из собеседников издания также заявил, что Вашингтон положительно принял участие Абу-Даби, поскольку другие страны Персидского залива отказались от прямого вмешательства в конфликт.

Министерство иностранных дел ОАЭ отказалось комментировать запрос The Wall Street Journal по поводу ударов, однако напомнило о предварительных заявлениях, имеющих право отвечать на атаки со стороны Ирана. В свою очередь Пентагон также воздержался от комментариев.

До начала войны страны Персидского залива пытались дистанцироваться от конфликта и не предоставляли свои базы или воздушное пространство для атак. Однако после серии иранских ударов по энергетическим объектам и аэропортам региона ситуация изменилась. По данным источников, Иран выпустил по ОАЭ более 2800 ракет и беспилотников.

Война против Ирана — последние новости

Дональд Трамп вряд ли примет новое мирное предложение Ирану, поскольку Тегеран якобы заплатил «недостаточно высокую цену». Об этом американский лидер сообщил в собственной соцсети Truth Social.

«Я вскоре рассмотрю план, который Иран только что нам направил. Однако не могу себе представить, чтобы он был приемлем. В том смысле, что они (иранские власти — ред.) еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что делали с человечеством и миром в последние 47 лет», — написал Трамп.

В то же время, Reuters пишет, что новый иранский план из 14 пунктов включает требования по предоставлению гарантий от военной агрессии США и Израиля и выводу американских вооруженных сил из прилегающих к Ирану территорий.

В Тегеране обещают открыть свободное движение судов по Ормузскому проливу, а США должны снять морскую блокаду.

Также в Иране считают, что американцы должны признать право Тегерана на мирный атом. А ядерный вопрос предлагается перенести «на потом».

«В этих рамках переговоры по более сложному ядерному вопросу переведены на завершающую стадию для создания более благоприятной атмосферы», — сказал высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, 1 мая Трамп сообщил Конгрессу, что война с Ираном «завершилась». Таким образом, он пытался обосновать отсутствие обращения к законодателям о разрешении на ее продление после 60-дневного срока боевых действий.

