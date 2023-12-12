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Еще одна страна выступила против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Еще одна страна выступила против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Вступление Украины в ЕС / Фото: ТСН.ua

Австрия выступает против ускоренной процедуры.

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна "не согласится на переговоры по вступлению с Украиной в нынешних условиях".

Об этом сообщает пресс-служба австрийского парламента.

По словам канцлера Австрии, "Киев не должен получать привилегий, которых нет у Боснии и Герцеговины". Поскольку последняя сейчас также ведет переговоры о вступлении в ЕС.

Он объясняет, что Украине и Молдове должна быть предложена перспектива вступления в ЕС "в знак солидарности", но выступает против ускоренной процедуры.

"В целом Австрия придерживается политики ЕС, когда речь идет о солидарности с Украиной, но не нарушая нейтралитета", — добавил он.

Напомним, согласно опросу, европейцы в целом открыты к идее присоединения Украины к ЕС, несмотря на расходы и риски, но в лучшем случае одобрительно относятся к перспективному расширению блока с участием Грузии и стран Западных Балкан.

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Дата публикации
Просмотры
3627
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